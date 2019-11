Zeno Reuten per direct gestopt als trainer GZC Donk; zonen solidair

„Toch vreemd om vandaag niet meer als coach van heren GZC Donk aan de badrand te staan”, meldt Reuten. „Het verschil van inzicht over het te voeren beleid was te groot, waardoor er processen ontstonden waar ik me niet mee kan en wil identificeren. Desondanks mooie tijd gehad”, aldus de opgestapte hoofdtrainer.

Ook zijn zonen

Donk staat momenteel tweede in de competitie in de eredivisie. Onduidelijk is wie Reuten opvolgt in Gouda. In de selectie spelen zijn twee zonen, Lars en Tim. Ook die zijn per direct gestopt bij het eerste team van Donk. Reuten is trots op de solidaire actie van beide spelers, maar vindt het wel erg jammer voor zijn zonen. Waterpolo is wel hun passie, geeft Reuten senior aan. Lars en Tim hadden volgens hem eveneens een gebrek aan vertrouwen in de selectie.