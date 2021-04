‘Zerrouki is klaar voor deel twee van het gevecht met Tannane’

Het belooft meteen een interessant weekend te worden, want alle ploegen die strijden voor de play-offs treffen een topploeg. FC Twente ontvangt Vitesse, de tegenstander waar tegen het de laatste zege behaalde. Heracles gaat op eerste paasdag naar PSV. De kersverse international Ramiz Zerrouki kwam in het vliegtuig de Marokkaanse international van Vitesse Tannana al tegen. Na de vriendelijke begroeting zal het er zaterdag iets anders aan toe gaan. In Arnhem was Zerrouki de baas over de geïrriteerde Tannane. Hoe zal het in Enschede vergaan?