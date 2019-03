Zesde gouden plak op komst: Nederlandse sprintfinale WK baanwielrennen

Nadat Hoogland de Australische titelverdediger Matthew Glaetzer in twee heats had uitgeschakeld, rekende Lavreysen in drie heats af met de Pool Mateusz Rudyk. De eerste heat van de finale is iets na half 3. De 25-jarige Hoogland is regerend Europees kampioen op de sprint. De vier jaar jongere Lavreysen pakte twee jaar geleden al zilver bij de WK in Hongkong. Beiden hebben al goud op zak van de teamsprint. Nederland komt zo in ieder geval op zes gouden medailles, waarmee de recordscore van vorig jaar in Apeldoorn (5 x goud) wordt overtroffen.