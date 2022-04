Zet ook morgen je wekker: dit zijn de tijden voor VT3 en de kwalificatie in Australië

Video Arne Slot over incident voor rust: ‘Pusic zei dat hij de boel wilde sussen, maar hij is een emotionele man’

Voor trainer Arne Slot voelde het gelijkspel van Feyenoord in het thuisduel met Slavia Praag (3-3) van de kwartfinale in de Conference League als een nederlaag. “Dat heeft te maken met onze goede eerste helft”, zei hij. ,,En met die 3-3 in de 95e minuut natuurlijk. Dat doelpunt gaf ons een groot gevoel van teleurstelling.”

