‘Zeven of acht wereldtitels moet lukken met mijn kwaliteiten’

Cultheld van Heracles klust weer bij La Premiére

6:54 ALMELO - Hij werd een cultheld bij de eigen supporters. Maar vorig jaar zomer stopte Arnold Meijer plotseling als materiaalman van Heracles. Nu brengt hij zijn ochtenden door in de schaduw van het Polman Stadion, bij amateurclub La Premiére. „Dat ik er klaar mee was: dat had ik niet moeten zeggen.”