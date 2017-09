Zidane neemt Kroos mee naar Dortmund

Villarreal zet Escribá op straat

12:39 Villarreal heeft coach Fran Escribá per direct op straat gezet. De nederlaag van bij Getafe (4-0) kost de Spaanse trainer de kop. Escribá eindigde vorig seizoen nog in de subtop van de hoogste klasse van Spanje. Hij investeerde de afgelopen zomer veel, onder anderen in de topscorer van FC Twente, Enes Ünal.