Zidane op gelijke hoogte met Ancelotti en Paisley

De Italiaan Ancelotti deed dat in 2003 en 2007 met AC Milan en in 2014 met Real Madrid. Hij veroverde de belangrijkste clubbeker in Europa ook twee keer als speler, in 1989 en 1990 met AC Milan toen het toernooi nog Europa Cup I heette. De Engelse trainer Paisley leidde Liverpool in 1977, 1978 en 1981 drie keer naar de winst van de Europa Cup I.



Zidane begon in januari 2016 bij Real Madrid, als opvolger van de ontslagen Rafael Benitez. De 45-jarige Fransman leidde de 'Koninklijke' in 2,5 naar drie eindzeges in de Champions League.