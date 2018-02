Zidane vreest niet voor zijn toekomst: 'Ik denk alleen aan de wedstrijd'

,,Ik ben totaal niet bezig met mijn toekomst", counterde de Fransman. ,,Ik denk alleen maar aan de wedstrijd. Daar concentreer ik me volledig op. We bereiden ons zoals altijd zo goed als mogelijk voor."

Zidane won vorig jaar als eerste coach de Champions League twee keer op rij met één club. Hij leidde zijn ploeg ook tweemaal naar de Wereldbeker en winst van de Europese Supercup en veroverde ook nog de nationale titel en beker. Dat hij na zo'n succesvolle periode vragen over zijn toekomst krijgt, heeft alles te maken met de resultaten van zijn ploeg dit seizoen. Real staat in eigen land maar liefst zeventien punten achter op Barcelona en is ook al uitgeschakeld in het bekertoernooi. Alleen de Champions League lijkt het seizoen van de club nog te kunnen redden.