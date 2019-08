Zieke Delage valt uit in Vuelta

Scorende Dessers brengt eindelijk vreugde op Erve Asito

11:21 Het ene punt dat Heracles zaterdag pakte tegen Vitesse (1-1) was er een van opluchting. Omdat er niet verloren was van een ploeg waar je van kan verliezen. Maar ook van vreugde, omdat spits Cyriel Dessers eindelijk van de nul af is.