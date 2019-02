Zieke Karolina Pliskova vervangen door eigen tweelingzus

De als tweede geplaatste Karolina Pliskova had een vrije doortocht in de openingsronde en zou woensdag voor het eerst in actie moeten komen. Afgelopen weekeinde kwam Pliskova nog in actie in de Fed Cup, waarin ze met Slowakije 3-2 verloor van Roemenië. ,,Na de Fed Cup voelde ik mij al niet zo fit. Ik was uitgeput na mijn wedstrijd tegen Halep", zegt ze op de site van de WTA. ,,Heel mijn lichaam doet pijn, zonder dat ik een inspanning lever.”



Haar zus Kristyna (90ste van de wereld) neemt, geluk bij een ongeluk, haar plaats in. Elise Mertens is morgen haar tegenstander, waarna mogelijk een ontmoeting met Kiki Bertens wacht.