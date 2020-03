Zieke Van der Poel slaat verkenning Ronde van Vlaanderen over

,,Van der Poel werd begin vorige week geveld door griep en is nog niet voldoende hersteld om trainingen af te werken. Zijn deelname aan de Strade Bianche wordt later bekeken", aldus zijn ploeg.



De Italiaanse klassieker staat volgende week zaterdag op het programma. Maar het is onduidelijk of de wedstrijd wordt verreden omdat het parcours in de buurt ligt waar veel besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld.