Zijn de omstandigheden in Salt Lake optimaal voor wereldrecords?

,,Hoe lager de luchtdruk, hoe harder er kan worden geschaatst’’, vertelt Severin. ,,Als de druk laag is, zijn er namelijk minder deeltjes in de lucht en dat zorgt dan voor weinig weerstand. Doordat de baan in Salt Lake op 1288 meter hoogte ligt, is er sowieso minder wrijving dan op andere banen. Dat houdt in dat je minder geremd wordt en dus harder kan gaan.’’

Het draait daarbij om milliseconden, maar dat kan al genoeg zijn voor het breken van een record. Severin is echter niet overtuigd. ,,Ik zie dat de luchtdruk voor de komende dagen relatief hoger is dan normaal. Dat is niet optimaal voor de schaatsers die azen op een wereldrecord. Vrijdag en zondag is de druk iets lager, dan kan er harder worden gereden. Maar ook dan is de luchtdruk nog niet perfect.’’ Luchtvochtigheid speelt ook een rol. ,,Dat hebben ze zelf in de hand, want dat is aan te sturen via de klimaatsystemen. in de schaatshal.’’