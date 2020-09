Zijn fans straks nog welkom in Twentse voetbalstadions? ‘Na Willem II vrees ik het ergste’

BALLEN VERSTANDENSCHEDE/ALMELO - De derde speelronde staat alweer voor de deur, en wat voor een. Alle ogen van Nederland zijn vanavond gericht op FC Twente-FC Groningen, zo constateren Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde in de Ballen Verstand. Hoe gaan de supporters om met de emotie? En verder: Is Van der Water echt in genade aangenomen bij Heracles, het makkelijke scoren van Jesse Klaver en sinds wanneer is Fardau voetbalmakelaar?