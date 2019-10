Zilver in Talinn voor judoka Hilde Jager uit Markelo

In de aanloop naar de finale versloeg Hilde Jager in de gewichtsklasse tot 70 kg. de Zweedse Ida Eriksson en Deense Emilie Sook, beiden op ippon. In de finale moest de Twentse judoka haar meerdere moest erkennen in Alina Lengweiler uit Zwitserland.

„Ik ben heel tevreden met de dag, het ging echt heel goed”, aldus Jager na afloop. Tevreden was ze echter niet over haar optreden in de finale. „De pakking die mijn tegenstander maakte, vind ik heel moeilijk op te lossen. Na wel een hard en goed begin, werd ik vrij snel in ippon gegooid. Zo had ik de dag natuurlijk liever niet willen eindigen, maar ik ben toch wel blij met deze zilveren medaille. We hebben daarnaast wel een goed verbeterpunt gevonden om aan te werken. Over drie weken zijn de Europese kampioenschappen -23. Daar kijk ik echt naar uit.”