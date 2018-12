Zilver voor Büchli en brons voor Van Schip bij wereldbeker in Berlijn

Büchli, die in de wereldbeker uitkomt namens Beat Cycling, had zaterdag al het goud gepakt op het onderdeel keirin.

Jan Willem van Schip heeft bij wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Berlijn het brons veroverd op het olympische onderdeel omnium. De Nederlander miste bij de eerste WB-wedstrijd van dit seizoen, in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, nog net het podium. Eerder dit jaar had Van Schip bij de WK in Apeldoorn nog het zilver gepakt.