Zilver voor Knegt op sprint dankzij 'uitschuifbeen'

Sjinkie Knegt heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht zilver gewonnen op de 500 meter. Alleen de Canadees Samuel Girard was sneller, de twee Koreanen hield de Fries knap achter zich.

Door Rik Spekenbrink

Knegt lag lange tijd vierde in de finale, maar schoof een ronde voor het eind op naar plek drie en bracht op de finishstreep zijn zogenoemde uitschuifbeen in stelling en passeerde Dae Heon Hwang, zo bleek uit de fotofinish. Het is de tweede wereldbekermedaille voor Knegt dit seizoen. Vorige week won hij in Boedapest brons op dezelfde afstand.

Voor Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma was de kwartfinale het eindstation. Breeuwsma kwam in zijn race akelig ten val, hij dook met zijn hoofd de kussens in en werd op het ijs door medici geholpen. Wel kon de Fries op eigen kracht het ijs af. Hij heeft last van zijn nek.