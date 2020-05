Zit quarantaineplan van Britse premier Formule 1 in de weg?

Nieuwe restricties voor reizigers naar het Verenigd Koninkrijk rijmen niet met de ambitieuze plannen van het Formule 1-circus, dat in juli weer wil racen op Silverstone. In Engeland wordt al hardop getwijfeld aan de noodzaak van het redden van de Britse GP. ,,We missen het racen, maar dit voelt als een onnodig risico.’’

Door Arjan Schouten



De wensen van Formule 1 zijn helder. Eerst twee keer racen in Oostenrijk op 5 en 12 juli en vervolgens een dubbele ontmoeting op het asfalt van Silverstone op 19 en 26 juli. Zonder publiek natuurlijk, en de hele paddock reist in een eigen bubbel om zo min mogelijk risico op besmetting te lopen. Maar nieuwe restricties in Engeland kunnen die plannen nog voor ze officieel worden alweer lelijk in de war schoppen.



Premier Boris Johnson lanceerde zondag zijn nieuwe gevechtsplan tegen corona. Daarin staat dat reizigers die met een vliegtuig arriveren in het Verenigd Koninkrijk bij aankomst eerst twee weken verplicht in quarantaine moeten. En dat wordt lastig voor de tien teams die een week na de tweede race op de Red Bull Ring al op het asfalt van Silverstone weer aan de gang willen, om zo de continuïteit op de hertekende F1-kalender te waarborgen.

Volledig scherm Boris Johnson. © AP

Heel gedetailleerd zijn de plannen van Johnson vooralsnog niet uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk hoe lang deze restricties duren en of er mogelijk een uitzonderingspositie bestaat voor topsporters. Eerder gaf de Formule 1-leiding al aan dat de sport zelf met een strikt corona-protocol gaat werken, waarin apart wordt gereisd, voortdurend wordt getest en alle teams in een eigen bubbel blijven. Volgens Britse media overlegt de Formule 1-top deze week met de Britse regering en de minister van cultuur of die aanpak voldoende is om veilig te kunnen racen op Silverstone. Een uitzonderingspositie kan de redding betekenen van de Britse GP die er sinds 1950 al 70 jaar bij is op de F1-kalender.

Quote Zelfs een coureur met lichte verwondin­gen is op dit moment een onnodige belasting van de gezond­heids­zorg Carolyn Doyle

De Formule 1 kan niet nog meer gecancelde races gebruiken, met de lucratieve televisiecontracten die onder druk staan als er niet genoeg evenementen worden verreden. Dat financiële plaatje is helder. Maar of een Britse GP momenteel echt een noodzaak is, daar twijfelen in Engeland zelfs de grootste racefans aan. Wimbledon is al afgelast, net als tal van andere grote sportevenementen. ,,En ik zou me erg ongemakkelijk voelen als er straks een incident is met een coureur, die we dan naar het ziekenhuis moeten brengen. Zelfs een coureur met lichte verwondingen is op dit moment een onnodige belasting van de gezondheidszorg’’, zo zegt Carolyn Doyle, die al vijf jaar vrijwillig als marshall op het circuit van Silverstone werkt, in The Guardian.

Honderden marshalls en dokters zijn straks weer nodig om de veiligheid van de coureurs te waarborgen, ook zonder publiek op de tribunes. Veel van die vrijwilligers werken bij de National Health Service en zien al weken de impact van corona. Doyle: ,,We willen allemaal weer terug naar het racen, we missen het allemaal. Maar het lijkt voor nu enigszins op het nemen van onnodige risico’s. We willen niet nog meer druk op de NHS zetten.’’