Ziyech heeft geen interesse in Sevilla

Hardloop­pod­cast De Pacer: Hittebe­sten­dig

6:05 In de vijfde aflevering van De Pacer zijn Eric Brommert en Pim Bijl in zomerse sferen. De eerste loopjes in de hitte waren lekker, maar zwaar. Want hoe speel je op die tropische temperaturen in? En wanneer moet je je verwachtingen voor een wedstrijd bijstellen? Ook bellen we weer met Abdi Nageeye, de nationaal recordhouder op de marathon, trainend in het warme Kenia.