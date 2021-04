Zlatan speelt Romeinse soldaat in film Asterix en Obelix

Uitslagen & stand Weergaloze Van Gerwen maakt korte metten met ex-wereldkam­pi­oen Cross

8:00 Michael van Gerwen heeft zijn derde partij in de Premier League Darts op overtuigende wijze gewonnen. De 31-jarige Nederlander gaf ex-wereldkampioen Rob Cross woensdagavond in Milton Keynes nauwelijks een kans: 7-3 in legs. Naast Van Gerwen liet ook Jonny Clayton zich gelden. Hij gooide in zijn gewonnen partij (7-3) tegen José de Sousa een negendarter.