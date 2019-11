Zlatan veroorzaakt chaos op social media met Hammarby-shirt

De Zweedse krant Aftonbladet is bij de club Hammarby te rade gegaan of dit weer een stunt is of dat de Zweed écht weer gaat voetballen in zijn vaderland. Hammarby wil op dit moment enkel bevestigen dat er later deze week meer informatie naar buiten komt.



Extra opvallend: de voorzitter én technisch directeur van de club waren gisteren in Los Angeles, de woonplaats van Zlatan en ook de plek waar hij tot voor kort uitkwam voor LA Galaxy.



De kans dat dit een publiciteitsstunt is, lijkt aannemelijk. Eerder plaatste de Zweed al een bericht op social media waarin hij een terugkeer naar Spanje aankondigde.



De voormalig Ajacied kwam in zijn eigen land eerder uit voor Malmö, waarna hij de wereld rondreisde en speelde voor Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy. Hammarby eindigde afgelopen seizoen als derde in de Zweedse competitie, met hetzelfde aantal punten als Malmö, en één puntje achter kampioen Djurgardens.