Zo begonnen FC Twente en Heracles de laatste tien jaar aan het seizoen

start eredivisieENSCHEDE/ALMELO - Na lang wachten is het komend weekend eindelijk weer zo ver. De Eredivisie is terug. Knotsgekke uitslagen, teletekstpagina 818, zondagavond samenvattingen met het bord op schoot. FC Twente begint zaterdag thuis tegen PSV, Heracles start een dag later thuis tegen Heerenveen. Hoe begonnen FC Twente en Heracles de laatste seizoen aan de Eredivisie? Een overzicht:

2018/2019: Een punt in Amsterdam

Heracles zette vorig seizoen misschien wel de meest verrassende uitslag neer in de openingsronde. In Amsterdam debuteerde Frank Wormuth met een knap punt bij de gedoodverfde titelkandidaat Ajax. Heracles leek door een geweldige treffer van Kristoffer Peterson zelfs de zege te pakken, maar Matthijs de Ligt maakte vlak voor tijd nog gelijk. FC Twente ontbrak vorig seizoen in de Eredivisie.

2017/2018: Megastunt Heracles

Heracles opende het seizoen '17/'18 nóg sterker. Wederom was Ajax de tegenstander, maar deze keer werd het duel in Almelo gespeeld. Ajax kwam op voorsprong door een treffer van Hakim Ziyech, maar door goals van Paul Gladon en Brandley Kuwas won Heracles. FC Twente opende uit bij Feyenoord, speelde niet slecht, maar verloor met 2-1. Fredrik Jensen scoorde nog wel op geweldige wijze. Enkele basisspelers bij FC Twente: Dejan Trajkovski, Nikola Gjorgjev (vervangen door Isaac Buckley-Ricketts) en Marko Kvasina.

2016/2017: Deceptie voor FC Twente

FC Twente begint dramatisch aan het seizoen. In de eigen Grolsch Veste verliest de ploeg van Rene Hake met 2-1 van Excelsior. Jari Oosterwijk maakt vlak voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar daar blijft het bij. FC Twente is op dat moment nog verre van compleet. Heracles begint redelijk aan het seizoen. In Kerkrade spelen de Almeloërs met 1-1 gelijk bij Roda JC.

2015/2016: Politiestaking

De Eredivisie startte dit seizoen door politiestakingen op bijzondere wijze. Verdeeld over vijf dagen speelden de clubs hun eerste wedstrijd. Heracles speelde op zaterdagavond uit bij Roda en verloor met 3-1, ondanks een openingstreffer van Iliass Bel Hassani. FC Twente ging op woensdagavond op bezoek bij FC Groningen en speelde met 1-1 gelijk, door een treffer van Renato Tapia. Het centrale duo van de Tukkers: Bruno Uvini & Georgis Katsikas.

Volledig scherm Youness Mokhtar (r) en Torgeir Börven (m). © -

2014/2015: Een zwak begin

FC Twente opent het seizoen in Leeuwarden en speelt hier een draak van een wedstrijd. Het eindigt in 1-1 door een late gelijkmaker van Youness Mokhtar. Hij vormt samen met Luc Castaignos, Torgeir Börven en Kasper Kusk de aanval. Heracles opent het seizoen niet veel beter. Thuis gaat de ploeg tegen AZ onderuit met 3-0.

2013/2014: Debutanten Tanda en Kangaskolkka

FC Twente begint het seizoen opnieuw verre van compleet. Thuis tegen RKC Waalwijk debuteert Dario Tanda daarom in de basiself van Michel Jansen. Ook Joshua John speelt. In de Grolsch Veste wordt die teleurstellende zaterdagavond niet gescoord. Ook Heracles start niet best. Bij Vitesse verliest de ploeg van Jan de Jonge met 3-1. Matthew Amoah scoort de enige Almelose treffer. Hij kwam in de rust in het veld voor Aleksei Kangaskolkka.

Volledig scherm Matthew Amoah passeert Piet Velthuizen en maakt de 3-1 voor Heracles. © Hans Broekhuizen

2012/2013: FC Twente overtuigt, Linssen scoort tegen Heracles

FC Twente begint geweldig aan het seizoen. De 4-1 zege op FC Groningen betekent zelfs dat de Tukkers na speelronde 1 aan kop gaan in de Eredivisie. Dusan Tadic en Nacer Chadli scoren voor het swingende FC Twente. Het tweetal vormt de voorhoede met Dmitri Bulykin. Heracles pakt thuis een punt tegen VVV Venlo. Everton zet Heracles op voorsprong, maar Bryan Linssen scoort de 1-1 tegen zijn latere werkgever.

2011/2012: Heracles geeft zege weg in Waalwijk

Heracles lijkt te beginnen met een zege. Op bezoek bij RKC Waalwijk zetten Everton en Glynor Plet Heracles op een 2-0 voorsprong. Met nog vijf minuten te gaan is dat nog de tussenstand, maar de thuisploeg weet er met een man meer alsnog een punt uit te slepen. FC Twente wint bij NAC Breda met 1-0. Marc Janko kroont zich tot matchwinner.

2010/2011: Koppositie Heracles, FC Twente opent seizoen

Heracles begint het seizoen met een 3-0 thuiszege op Willem II. Samen met De Graafschap pakken de Almeloërs daardoor de koppositie. Marko Vejinovic en Glynor Plet (2x) maken de goals. FC Twente opent op vrijdagavond in Kerkrade het seizoen. Bij Roda JC komen beide ploegen niet tot scoren.

Volledig scherm Vreugde bij Glynor Plet © Cootje Design Fotografie

2009/2010: Ruiz debuteert met prachttreffer