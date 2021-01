Zo begonnen Kromo, Kika, Frenkie en Jackie aan het nieuwe jaar

GP Sven Nys Van der Poel klopt Van Aert op acht seconden bij eerste duel van 2021

16:16 Mathieu van der Poel heeft de GP Sven Nys gewonnen in het Belgische Baal. Hij was op nieuwjaarsdag te sterk voor zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Van der Poel kwam na 1 uur en 18 seconden binnen. Van Aert kwam acht seconden later over de streep.