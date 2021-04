Zo ging het met Liverpool-keeper Loris Karius na de desastreuze finale tegen Real Madrid

Massachusetts General Hospital kwam op 4 juni 2018 met het nieuws dat Loris Karius een hersenschudding had opgelopen na een botsing met Sergio Ramos, de captain van Real Madrid die eerder in de finale Mohamed Salah al had uitgeschakeld met een judoworp. Karius moest zich op aandringen van Liverpool op vakantie in Boston laten nakijken, zonder dat hij ergens last van had. Karius had er zelf niet veel meer aan, maar er leek in ieder geval wel een verklaring te zijn voor zijn gestuntel in de finale in Kiev.



Een week eerder verprutste de Duitse doelman namelijk de droom van Liverpool om de zesde Champions League van de club binnen te halen. Bij een 0-0 stand, na de botsing met Ramos, gooide Karius de bal knullig tegen Karim Benzema aan waarna de bal het doel inrolde. Bij een 2-1 achterstand deed de destijds 24-jarige doelman er nog een schepje bovenop. Karius toverde een wanhoopspoging van Bale van ruim dertig meter om tot doelpunt. Op de prachtige omhaal van Bale had hij ook geen antwoord, maar dat nam niemand hem kwalijk. Karius was na de finale ontroostbaar, al liep Bale direct na het laatste fluitsignaal naar hem toe. Liverpool-keeperstrainer John Achterberg nam het al snel van Bale over, maar Karius zat helemaal stuk.