Zo is de Red Bull Ring coronaproof gemaakt

260 goals Lukt het Kane het ‘ongenaak­ba­re’ record van Shearer te breken?

15:41 260 doelpunten maken in de Premier League. Dat zou nooit meer iemand lukken, werd in Engeland beweerd nadat Alan Shearer met een record op zijn naam een einde aan zijn loopbaan maakte. Inmiddels is Harry Kane rap aan het stijgen op de all-time topscorerslijst en heeft hij de top tien in het vizier.