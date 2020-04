Zo komen FC Twente en Heracles volgens de fans de crisis door

We kregen vele reacties binnen, en hieronder zetten we meerdere tips van meedenkende fans op een rij. Zit er iets waar FC Twente en Heracles iets mee kunnen? Onze lezers zijn inventief en hebben het beste met hun clubs voor. Oordeel zelf.

De tips

‘Begaan met het lot van onze betaalde clubs wil ik proberen met een redelijk eenvoudig idee om enige soelaas te bieden aan het mooie Heracles en het schitterende FC Twente:

Idee: - Start op het normale tijdstip met de verkoop van de seizoenkaarten, maar biedt de seizoenkaarthouders de mogelijkheid te betalen in bijvoorbeeld 4 of 5 termijnen. Voordeel: Er komt toch al snel een redelijk bedrag binnen

B. Leeftink, Goor

‘Nu het seizoen erop zit, wil ik u zeggen dat ik geen restitutie op mijn seizoenskaart wil voor de niet gespeelde 4 thuiswedstrijden. Ik hoop dat ik hiermee FC Twente steun in deze moeilijke tijden. Voor het nieuwe seizoen maak ik mij wel zorgen over de nieuwe seizoenskaart. Ik zit namelijk in de risicogroep van het corona-virus en totdat er een geneesmiddel is tegen corona, wil ik geen risico lopen. Daarom kan ik waarschijnlijk de thuiswedstrijden niet bijwonen. En dat is ontzettend jammer. Dus is de conclusie geen nieuwe seizoenskaart?? Nee, dat wil ik niet, daarom ook mijn voorstel voor een nieuw soort seizoenskaart met dezelfde prijs, nl. een seizoenkaart zonder stoeltje maar met een dagpas voor iedere wedstrijd van FC Twente op Fox Sports. Zou dat een oplossing zijn voor fans die ook in de risicogroep zitten of anderen die ook geen risico willen lopen? Bijkomend voordeel, u kunt het stoeltje dat toch niet gebuikt wordt verkopen.

Hopelijk kan ik dan in het seizoen 2021/2022 weer naar het stadion gaan.

Henk Sterk

‘Supporters kopen een jaarkaart voor 3 seizoenen. Deze jaarkaart wordt in 6 termijnen afgeschreven, zodat de cash flow van Twente blijft ‘lopen’.

In ruil hiervoor krijgen jaarkaarthouders:

A. Een vaste prijs voor de komende 3 jaar. Dus geen verhoging als je nu de kaart afneemt.

B. Gratis toegang tot bekerwedstrijden, m.u.v. achtste, kwart en halve finalewedstrijden ivm recette deling.

C. 50, 75 of 100 euro tegoed op de Vestekaart. Dit gaat Twente bepalen, maar aangezien dit een groot gebaar van e supporters is, denk ikzelf meer aan 100 euro tegoed. Kost Twente bijna niets, alleen de inkoop bij de Grolsch. ;-)

Ben Jansen

‘Onze club (FC Twente) zou ons kunnen behagen door te zorgen voor een goede trainer met veel ervaring, een verdediging met karakter, veel talentvolle eigen jeugd en aangevuld met Hollandse boys en geen huurspelers uit warme landen’

Volledig scherm Wanneer is De Grolsch Veste weer afgeladen vol voor een voetbalwedstrijd? © Wouter Borre

Gerard Butterhof

‘Wie voor een bepaalde datum seizoenkaart verlengt (zelfde prijs als dit seizoen) twee thuiswedstrijden in de beker na keuze kado doen. Bij geen of 1 thuiswedstrijd in de beker pech voor de supporters.’

Jesper Kistemaker

‘Laat FC Twente zo snel mogelijk starten met de verkoop van seizoenskaarten (in welke vorm dan ook, vouchers of de daadwerkelijke stoelen) voor het nieuwe seizoen. Van Champions League tot Keuken Kampioen Divisie, van Noord-Groningen tot Zeeland tot Tiraspol en Moskou, van Kostas Lompoutis tot Bryan Ruiz: wij zullen er altijd zijn. Laat FC Twente positief in het nieuws komen door als eerste club 20.000 seizoenskaarten te verkopen voor een seizoen waarvan we nog niet eens weten wanneer en hoe het begint: voor ons maakt het niet uit: wij zijn de club, en wij zullen er zijn.’

Een anonieme fan uit het buitenland

‘Maak een combi met een Fox voetbal abonnement’.

Peter Slaghekke

‘Men moet een kunststof pop (borst met hoofd) laten maken. Beetje vergelijkbaar met een reanimatiepop. In het hoofd een camera en de borst een speaker. Tevens een Wifi-ontvanger. Bij iedere jaarkaart koop je een pop (ca. €100,-). De pop zit op je plek in het stadion en is vanuit huis te volgen op je computer. Je kunt met vrienden thuis aanmoedigen. Het geluid komt uit de speaker in het stadion.

Hierdoor hebben ook sponsoren weer interesse. Voor de wedstrijd zou je speciale verteringpakketten kunnen bezorgen aan huis. Bijvoorbeeld jubileumblikken bier in de clubkleuren. Niet in de supermarkt te koop. Ben absoluut overtuigd dat dit kans van slagen heeft voor een kapitaalkrachtige ondernemer of de KNVB.

Volledig scherm Is dit de nabije toekomst? Supporters die hun eigen hoofd op een kartonnen bord laten zetten en daarmee hun plekkie in het stadion kopen, zoals hier bij Borussia Mönchengladbach? © AP

Rudie Teunissen

‘Het is belangrijk om het stadion zoveel mogelijk gevuld te krijgen voor entree recette, sfeer te creëren en spelers te motiveren. Daarom:

- Nemen alle huidige jaarkaart houders opnieuw een jaarkaart voor volgend seizoen: STEUN DE CLUB!!

- Wordt 50% van de niet gespeelde wedstrijden van huidig seizoen ingehouden op de prijs van komend seizoen. De overige 50% is een solidariteitsbijdrage van de supporters.

Om de afstand te respecteren gaan de tribunes tot eind 2020 gevuld worden met voornamelijk jeugd, zij zijn zoals bekend minder vatbaar en overdraagbaar. De aantallen worden berekend op 1,5 meter afstand (invulling door de club, maar schatting 1 volwassene op 3 kinderen). Voordelen: de jeugd (ook degenen die nooit gekund hebben) wordt meer betrokken, de stadions worden gevuld. Voor de volwassen wordt gekeken naar de leeftijd. Kwetsbare groepen (50+?) bezoeken voorlopig geen wedstrijden, helaas. Zij staan hun plaats af aan de jongeren. Dit tot 1/1/2021. Daarna kijken we verder.

Quote Jaarkaart­hou­ders stellen hun kaart tijdelijk beschik­baar aan kinderen Hardy Wold, Seizoenkaarthouder FC Twente uit Soest

De volwassenen begeleiden de jongeren naar het stadion en terug naar huis. Dit vergt extra betrokkenheid en logistiek maar dat moet lukken. Sowieso minder politie inzet nodig dan?

Volwassen dragen voor en na de wedstrijd eventueel mondkapjes. Ook in de pauze. Mondkapjes worden door Twente verstrekt in de uitvoering van de club (logo/kleuren). Dit wordt al gedaan in andere landen begreep ik. Extra voordeel: Horeca recette blijft deels in stand (hoewel de jeugd geen bier drinkt ).

LET OP: Jaarkaarthouders stellen dus tijdelijk hun plaats beschikbaar. Solidariteitsbeginsel. Leeftijd hangt aan de jaarkaart dus Twente kan hier op selecteren. Eventueel kan FC Twente deze supporters een FOX-abonnement geven voor een jaar of vergoeden als ze die al hebben. Live stream etc. kan ook verder uitgewerkt worden.

FC Twente leunt erg op de horeca in het stadion. Als er minder/jonger publiek komt gaat dat ten koste van de horeca. Daarom stel ik het volgende voor: Grolsch gaat vanaf de start nieuwe seizoen (of eerder) een FC Twente bier produceren (denk aan de kampioensbieren). Deze worden via de lokale horeca verspreid (m.n. Supermarkten) die hier aan meewerken middels schapposities/extra plaatsingen. Van de omzet gaat een groot deel naar FC Twente. Hiermee steunt de regio haar club en drinken de supporters die niet het stadion in kunnen thuis bij FOX een Twente biertje. Andere etenswaren kunnen ook gevonden worden (invulling door de club met leveranciers). Hierdoor blijven de horeca inkomsten doorlopen.

Hardy Wold (Soest)

Quote Wie in de toekomst zijn favoriete club wil zien, raad ik aan een seizoen­kaart te kopen. Solidari­teit is nu gevraagd André Missler , Seizoenkaarthouder Heracles ‘Als supporter en seizoenkaarthouder van Heracles heb ik de afgelopen jaren voor mijn gevoel waar voor mijn geld gekregen en genoten van de wedstrijden. Dat wilde ik niet alleen in het verleden maar graag ook in de toekomst en dat wordt met een te verwachten langdurige coronacrisis uiterst twijfelachtig waarbij het nog maar de vraag is hoe lang de clubs het hoofd boven water kunnen houden. Wie ook in de toekomst wedstrijden van zijn favoriete club wil zien raad ik dan ook sterk aan om, zonder voorbehoud, zijn seizoenskaart te verlengen Waarbij het niet uit mag maken of er wedstrijden met of zonder toeschouwers verspeeld moeten worden. Iedere supporter en voetballiefhebber wil ook in 2021 en de jaren daarna kunnen genieten van wedstrijden van zijn favoriete club en dat is alleen mogelijk als er de bereidheid is om de club in alles te ondersteunen. Er is in de afgelopen tijd veel saamhorigheid, opofferingsgezindheid en solidariteit in de samenleving te zien geweest waarbij ik hoop dat dat ook aanwezig is bij de supporters van de clubs.’



André Missler

‘Misschien kan FC Twente waardecertificaten uitgeven. Supporters kunnen dan voor uiteenlopende bedragen certificaten kopen, die binnen 2 of 3 jaar zonder rente terug betaald kunnen worden.

JD Koomen

Volledig scherm Wordt dit de nabije toekomst? Eerder dit jaar troffen Heracles en Heerenveen elkaar in een leeg stadion. Toen was het een oefenpotje, maar wordt dit straks de realiteit? © Lars Smook

‘Denk na over je inkomsten. Nu betaal ik voor 2 jaar kaarten 650 €. Splits het op 30 % vaste bijdrage, 30% vouchers, 40 % obligaties. Ieder jaar lost Twente 10 %a f van de obligatie.

We kopen 17 x 20 is 340 € bier per jaar. Hiervan laat je 150€,direct met je jaarkaart betalen. Je mag het bedrag plus 3% ook per maand betalen

En zorg voor een normale trainer zoals Pusic of Hake en betrouwbare spelers.

T. Roosien

Nu breekt de ramadan aan en men mag niet naar een moskee. Wat als ze de Grolsch Veste kunnen afhuren? Op de tribunes 3 lege plekken tussen elke bezoeker. Gezinsleden wel bij elkaar maar dan ook weer 3 plaatsen tussen gezin en andere bezoeker. Mensen op rijnummers binnenroepen en na afloop ook weer op rijnummers laten verlaten, dus niet hele vakken. Anders krijg je opstoppingen bij de trappen. En op het veld de matjes ook 2 meter uit elkaar.