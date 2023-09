Zo laat komt Max Verstappen in actie op het Marina Bay Circuit in Singapore

Met video's Stuntende Wesley Plaisier sneuvelt in halve finales German Darts Open, ook Dirk van Duijvenbo­de en Danny Noppert onderuit

Wesley Plaisier is gestrand in de halve finale van de German Darts Open. Nadat de 33-jarige Hagenaar in de middag had gestunt tegen wereldtopper Luke Humphries (6-5), won hij in de kwartfinale met 6-3 van de Belg Brian Raman. Het was uiteindelijk Stephen Bunting die ten koste van Plaisier de finale bereikte. Daarin verloor hij van de Pool Krzystof Ratajski.