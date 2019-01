Zo maakt fotograaf Pim Ras dé sportfoto

Over onsPim Ras, sportfotograaf voor deze krant, heeft de Zilveren Camera gewonnen en dat is niet voor het eerst. In een kijkje achter de schermen vertelt hij hoe hij te werk gaat.

Pim, zit jij altijd op de goede plek?

,,Was het maar waar. Je kunt maar op één plek tegelijk zijn. Voetbal bijvoorbeeld kan een heel frustrerende sport zijn, omdat je altijd afhankelijk bent van waar je zit en waar iets gebeurt. Soms heb je wel het doelpunt, maar rennen de spelers de andere kant op om te juichen. En voor de krant is het juist belangrijk om ook een juich- of een treurfoto te hebben. Naast de belangrijke momenten, want die wil de krant ook graag; de foto moet passen bij het verhaal. Daar ben ik dus naar op zoek: hét moment van de wedstrijd, en dan het liefst in een mooie foto.’’

Volledig scherm Wesley Sneijder geeft een handkus naar Yolanthe © Pim Ras Fotografie Hoe kies je positie?

,,In de eredivisie mag je in principe zitten waar je wilt, er zijn hooguit 45 fotografen, dus er is genoeg ruimte rond het veld voor iedereen. Ga je naar een groot toernooi, dan moet je al uren van tevoren in het stadion zijn om bij een balie in te tekenen op de plaats van jouw voorkeur. Bij de Champions League-finale zijn 160 fotografen, daar geef je op een plattegrond aan welke stoel je wilt. Het liefst naast het doel, maar die stoelen zijn vaak al vergeven aan de grote internationale persbureaus.’’



Denk je daar van tevoren over na?

,,Ja, heel goed. Op het WK voetbal is heel belangrijk dat je weet waar de spelersvrouwen van het Nederlands elftal zitten. Als Oranje scoort, rennen de spelers vaak naar de vrouwen toe. Dus dan moet je vlak voor de tribune zijn waar zij zitten. Op een groot toernooi sms ik de begeleider van de spelersvrouwen en vraag ik in welk vak ze zitten. Aan de hand daarvan kies ik een stoelnummer op de plattegrond. Dat zijn van die trucjes die soms maken dat je op de goede plek zit. Heeft me al vaak een mooie foto opgeleverd, van Wesley Sneijders kushand naar Yolanthe of Klaas-Jan Huntelaar rennend naar zijn vriendin nadat hij had gescoord tegen Mexico op het WK 2014.’’

Lukt dat ook bij andere sporten?

,,Bij de Olympische Winterspelen van vorig jaar kwam ik in het stadion aan voor de shorttrackfinale van Suzanne Schulting en waren alle goede plekken al vergeven; de Aziatische fotografen nemen vijf uur van tevoren hun positie in. Ik moest noodgedwongen naar de zijkant, maar dat bleek een gouden greep te zijn. Ik zat vlak bij Jeroen Otter, de Nederlandse bondscoach, en wist dat zij naar hem toe zou gaan als ze zou winnen. Dat gebeurde ook.’’

Volledig scherm Na de finish zoekt Suzanne Schulting met grote ogen vol verbazing de wijd openstaande armen van haar coach Jeroen Otter om de Olympische titel samen te vieren. © Pim Ras fotografie

Wanneer is je vak minder mooi?

,,Ik heb een ontzettende hekel aan avondwedstrijden. Ik moet dan tijdens de wedstrijd al foto’s sturen naar de redactie, omdat de krant na het laatste fluitsignaal naar de drukker moet. In het weekend kan ik me anderhalf uur op de wedstrijd concentreren en ben ik na afloop drie, vier uur bezig met het selecteren en bewerken van mijn beste foto’s. Bij een avondwedstrijd maak ik in de eerste helft foto’s, die ik in de tweede helft afwerk en doorstuur. Heel druk werk, want ik moet tegelijkertijd ook het spel in de gaten houden. Dan zit ik langs het veld, in de regen of voor supporters die met bier gooien, op een dure laptop mijn foto’s te bewerken. Dat is redelijk armoe hoor.’’

Waarom doe je dat zelf?

,,Veel van mijn collega-fotografen sturen hun foto’s draadloos van hun camera naar een editor (fotobewerker). Mijn unique selling point is dat ik zelf kies welke foto’s ik naar de krant stuur en hoe ik ze bewerk. Omdat ik minder foto’s stuur dan mijn collega’s, kan ik ze iets mooier bewerken. Ik zet er als het ware mijn Pim Ras-stempeltje op, een speciale touch, en dat is waardoor mijn foto’s toch regelmatig opvallen.’’

Zit er weleens iemand in de weg, een collega of een toeschouwer?

,,Nou, bij voetbal heb je weleens dat er een voetballer in de weg staat, haha. Bij Nederland-Duitsland (3-0) in oktober maakte Virgil van Dijk de openingsgoal en stond er net een Duitser voor. Ik had toen gelukkig ook een camera achter het doel neergezet, die ik bestuurde met een zender op mijn eigen camera. Hij kopte de bal precies voor mijn camera in het net. Die foto stond de volgende dag groot in de krant. Lekker hoor. Dat is waar ik voor leef, dat is waar ik het voor doe.’’

Volledig scherm Virgil van Dijk opent de score tijdens Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. © Pim Ras fotografie

Voel je veel druk?

,,Sport fotograferen draait om een duizendste van een moment. Heb je dat niet, dan is het gewoon weg. De krant verlangt en verwacht eigenlijk altijd van je dat je het hebt. Dat is een heel grote druk die op je ligt. Die druk leg je jezelf ook op, omdat je het moment wílt hebben. Ik wíl gewoon in die krant staan. Het is mijn krant, daar hoor je eigenlijk altijd Pim Ras op de voorpagina te zien.’’

Volledig scherm Portret van fotograaf Pim Ras met de Zilveren Camera