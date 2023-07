‘Zo'n invalbeurt van Younes Taha tegen Schalke kan écht niet’

Franse teambaas rakelt incident met Richard Plugge op na slotrit Tour: ‘Klein biertje voor Jum­bo-Vis­ma’

Marc Madiot, ploegbaas van Groupama-FDJ, heeft het akkefietje met teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma duidelijk nog niet achter zich gelaten. Plugge vertelde vorige week in een interview met de Franse sportkrant L’Équipe dat hij renners van een Franse ploeg ‘grote glazen bier’ had zien drinken op de rustdag in het hotel waar ook het Nederlandse team verbleef en haalde zich daarmee de woede van Madiot op de hals.