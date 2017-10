Zo reed Verstappen naar de tweede startrij in Japan

Een week na zijn zege in Maleisië start Max Verstappen morgen vanaf plaats vier in de Japanse GP. De Limburger kwalificeerde zich op Suzuka als vijfde, maar profiteert optimaal van een gridstraf voor Valtteri Bottas. Met name Lewis Hamilton maakte grote indruk bij de kwalificatie op Suzuka. Bekijk hier de samenvatting.