Zo schrijven de buitenlandse kranten over Ajax: ‘Van de Beek was overal’

Lof is er vooral voor aanvoerder Matthijs de Ligt en middenvelder Donny van de Beek, de makers van de doelpunten. Spaanse media zoemen in op de afgang voor Cristiano Ronaldo, die voor het eerst in negen jaar niet zal spelen in de halve finales van het kampioenenbal.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport spreekt van een enorme afgang voor Juventus, dat een ‘Super Ajax’ trof in Turijn. De winnende goal van De Ligt, die hoog in de lucht klimt en tussen de hoofden van Rugani en Alex Sandro de bal raak kopt, symboliseerde de kracht van Ajax. ,,Een 19 jaar oude aanvoerder beslist een kwartfinale van de Champions League.’'

De krant velt een hard oordeel over de roemruchte club uit Turijn. ,,Ajax gaf voetballes, het ontbrak Juventus aan ideeën. De beste speler ter wereld kopen is zinloos als alleen hij scoort. Het is niet één speler die het team beter maakt’', verwijst de Gazzetta naar Ronaldo, die voor 100 miljoen euro overkwam van Real Madrid.

De Corriere dello Sport is al net zo kritisch over de ‘Oude Dame’. ,,De ploeg speelde zonder lef en visie en werd in de tweede helft overweldigd door de elegantie en de snelheid in het spel van de Hollanders.’'

De Franse sportkrant L’Équipe zag de ,,triomf van de jeugd’'. ,,Ajax speelde een prachtige tweede helft waarin het Juventus ten val bracht.’' De krant roemt de ,,onvermoeibare’' Donny van de Beek. ,,Hij was overal.’'

De Spaanse sportkrant Marca trekt een duidelijke conclusie. ,,De bevestiging is er nu: Real Madrid kan niet zonder Cristiano en Cristiano kan niet zonder Real Madrid. ,,Er zijn huwelijken die altijd in stand moeten blijven, omdat ze zonder elkaar geen succes hebben. Applaus voor Ajax, dat zonder dralen en zonder angst Juventus versloeg met voetbal, alleen voetbal en goed voetbal.’'

Het Duitse Bild memoreerde dat doelpunt 128 van Ronaldo in de Champions League niet genoeg was. ,,Ajax stunt en schakelt na Real Madrid ook Juventus uit. Ronaldo Raus.’'

