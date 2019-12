Zo sluiten Stengs, Van Dijk, Rooney en Vardy het jaar af

FotoserieOp oudjaarsdag blikken ook de meeste sporters uitgebreid terug op het afgelopen jaar. De meesten hebben nog even vakantie, anderen zijn alweer in training. Zo sluiten deze sporters het decennium af.

Wayne Rooney

Wayne Rooney blikt op deze dag terug op het afgelopen decennium, waarin hij er drie zoons bij kreeg samen met zijn vrouw Coleen. Voor de 34-jarige aanvaller uit Liverpool begint in 2020 een nieuw avontuur. Op donderdag 2 januari (20.45 uur) kan Rooney in de thuiswedstrijd tegen Barnsley zijn debuut gaan maken voor zijn nieuwe club Derby County, waar Phillip Cocu zijn trainer is. De topscorer aller tijden van Engeland en Manchester United voelt zich niet te groot voor een duel tussen de nummer 17 en 22 van het Championship.

Wayne Rooney on Twitter Start of the decade ⏩ End of the decade. It's been a busy one 🤣❤️

Jamie Vardy

Er is waarschijnlijk geen speler die in de afgelopen tien jaar zo'n ontwikkeling doormaakte als Jamie Vardy. De 32-jarige spits uit Sheffield speelde in het seizoen 2010/2011 nog voor Halifax Town in de Northern Premier League, het zevende niveau van Engeland. In 2016 werd Vardy met Leicester City kampioen van de Premier League en speelde hij het EK in Frankrijk. Nu koerst hij af op zijn eerste topscorerstitel in de Premier League.

It's been some decade... 2010⏩2019 ⚽️💙 17.7k Likes, 196 Comments - Jamie Vardy (@vardy7) on Instagram: "It's been some decade... 2010⏩2019 ⚽️💙"

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk mogen we misschien wel beschouwen als de Nederlandse variant van Jamie Vardy. De 28-jarige verdediger uit Breda mocht in de zomer van 2010 gratis vertrekken bij Willem II en koos voor FC Groningen, dat gelukkig wél potentie zag in hem. Op 1 mei 2011 maakte Van Dijk uiteindelijk zijn profdebuut. Hij mocht in de 72ste minuut invallen tijdens ADO Den Haag - FC Groningen (2-4). Twee jaar later vertrok Van Dijk van FC Groningen naar Celtic en de rest is geschiedenis..

Virgil van Dijk on Twitter Beginning of End of the decade the decade

Calvin Stengs

Calvin Stengs kan terugblikken op een mooi 2019, het jaar waarin hij zijn debuut maakte in Oranje. Als hij in de tweede seizoenshelft goed blijft presteren bij zijn club AZ, maakt hij een hele goede kans om mee te gaan naar het EK 2020. Eerst gaf de linkspoot zijn benen nog even wat rust. Samen met zijn vriendin Beau de Boer, de dochter van Frank, genoot hij van een heerlijke zonvakantie in Mexico.

My spot for the whole day 😄🏝 #chilling #vacay 7,764 Likes, 53 Comments - Calvin Stengs (@calvinstengs) on Instagram: "My spot for the whole day 😄🏝 #chilling #vacay"

Daniëlle van de Donk

2019 was een prachtig jaar voor Daniëlle van de Donk. Ze werd kampioen van Engeland met haar club Arsenal, bereikte met Oranje de WK-finale in Frankrijk en speelde in oktober haar honderdste interland. De 28-jarige middenvelder uit Valkenswaard sloot het jaar af op Winter Wonderland in Amsterdam met haar Arsenal-teamgenote Beth Mead.

Having a wheely good look around 🎡 11.1k Likes, 244 Comments - Beth Mead (@bethmead_) on Instagram: "Having a wheely good look around 🎡"

Joris van Overeem

Veel voetballers trekken in de winterstop naar Dubai of Qatar, maar FC Utrecht-middenvelder Joris van Overeem bewijst maar weer eens geen doorsnee voetballer te zijn. De 25-jarige Amsterdammer ging met zijn vriendin Rowin op safari in Kenia.

🙌🏻🦁🐘🦒🦓🐆 775 Likes, 20 Comments - Joris van Overeem (@jorisvanovereem) on Instagram: "🙌🏻🦁🐘🦒🦓🐆"

Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij NAC. De negentienjarige spits uit Breda is nu volwaardig profvoetballer, maar blijft bovenal een echte liefhebber. De afgelopen week bezocht hij in Schotland een aantal fraaie derby's: Hearts - Hibernian, Dundee United - Dundee FC en Celtic - Rangers. Bij de Old Firm, die zondag met 1-2 werd gewonnen door Rangers, zat Sydney op de tribune in een oud Celtic-shirt van zijn vader Pierre.

💚.. 4,299 Likes, 60 Comments - SvH (@sydneyvanhooijdonk) on Instagram: "💚.."

Naomi Osaka

Naomi Osaka begon het jaar 2019 op grandioze wijze met het winnen van de Australian Open, maar de 22-jarige tennisster uit Osaka sprak zich later in het jaar ook uit over haar motivatieproblemen en onzekerheden. Osaka is nu al in het Australische Brisbane, waar op 6 januari het nieuwe tennisjaar weer van start gaat.

drip too hard 💧 17.7k Likes, 156 Comments - 大坂なおみ (@naomiosaka) on Instagram: "drip too hard 💧"

Marco van Ginkel

2019 was voor Marco van Ginkel op sportief gebied een jaar om snel te vergeten. De voormalig aanvoerder van PSV kwam vanwege de aanhoudende problemen aan zijn knie geen minuut in actie bij zijn club Chelsea, waar zijn contract in de zomer van 2020 afloopt. We hopen voor de 27-jarige middenvelder uit Scherpenzeel dat hij komend jaar weer mag genieten van het spelletje, bij welke club dat dan ook zal zijn.

Oui oui Paris 🇫🇷 🥐 6,548 Likes, 48 Comments - Marco van Ginkel (@marcovanginkel) on Instagram: "Oui oui Paris 🇫🇷 🥐"

Robin van Persie

Voor Robin van Persie was 2019 een bijzonder jaar. Hij schitterde op magistrale wijze in de 6-2 zege op Ajax en nam in mei afscheid als profvoetballer. De topscorer aller tijden van Oranje genoot altijd al van het leven, maar heeft nu geen verplichtingen meer en is nu vooral de trotse papa van zijn zoon Shaqueel en zijn dochter Dina. De 36-jarige Rotterdammer, die jarenlang schitterde in de Premier League voor Arsenal en Manchester United, werkt sinds afgelopen zomer wel regelmatig voor de Engelse sportzender BT Sports.

❣️ 129k Likes, 948 Comments - Robin van Persie (@robinvanpersie) on Instagram: "❣️"

Kevin Trapp

De Duitse doelman Kevin Trapp liep eind september een schouderblessure op, moest geopereerd worden en kwam sindsdien niet meer in actie. De 29-jarige keeper van Eintracht Frankfurt hoopt direct na de winterstop weer onder de lat te kunnen staan. Aan deze foto te zien is er met de conditie van Trapp weinig mis.

Getting ready for 2020 👊 #jumprope #caribbean #vacation 90.3k Likes, 210 Comments - Kevin Trapp (@kevintrapp) on Instagram: "Getting ready for 2020 👊 #jumprope #caribbean #vacation"

Mauro Icardi

Mauro Icardi beleefde een bewogen 2019. De Argentijnse goalgetter maakte zich onmogelijk bij zijn club Internazionale en de nieuwe coach Antonio Conte had geen trek meer in zijn spelletjes. De oplossing werd in augustus gevonden in Parijs. Bij Paris Saint-Germain schittert Icardi weer als doelpuntenmachine, met Neymar en Kylian Mbappé naast hem in de aanval.

🏝🤿 Snorkeling 🤿🏝 275.9k Likes, 954 Comments - Μαυʀɸ Iϲαʀδι (@mauroicardi) on Instagram: "🏝🤿 Snorkeling 🤿🏝"

Wout Weghorst

Wout Weghorst sluit het jaar af in de Oostenrijkse sneeuw, waar hij het sleeën verkiest boven het skiën.

Austria 🇦🇹 #familytime💕 4,616 Likes, 36 Comments - Wout Weghorst (@wout.weghorst) on Instagram: "Austria 🇦🇹 #familytime💕"

Alisha Lehmann

Het vrouwenteam van West Ham United hervat op 5 januari de competitie alweer met de thuiswedstrijd tegen Everton. Voorlopig geniet de Zwitserse aanvalster Alisha Lehmann samen met haar teamgenote Julia Simic nog even van een paar vrije dagen in het altijd zonnige Barcelona.

Barcelona Trip With @simicjulia ✨🥰 152.1k Likes, 454 Comments - Alisha Lehmann (@alishalehmann7) on Instagram: "Barcelona Trip With @simicjulia ✨🥰"

Cristiano Ronaldo

Juventus komt op maandag 6 januari weer in actie, thuis tegen Cagliari. De speler van Juventus moesten zich gisteren weer melden in Turijn voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Cristiano Ronaldo, net terug uit Dubai, toonde op de training zijn nieuwe kapsel.