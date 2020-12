Zo vieren Ramos, Ronaldo, Messi, Salah en Van de Beek kerst

FC Twente scoort dikke voldoende, maar de ploeg is nog niet de baas in Enschede

24 december ENSCHEDE - De laatste drie uitduels gewonnen, de laatste drie thuiswedstrijden verloren. Het tussenrapport van FC Twente is prima, maar biedt wel een bijzondere aanblik. De Enschedese club is in de coronacrisis nog geen baas in eigen huis.