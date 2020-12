Zo ziet de F1-kalender van 2021 eruit

Het seizoen begint op 21 maart in Australië, de laatste GP is op 5 december 2021 in Abu Dhabi. De Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort is op 5 september, een week na de GP van België op Spa-Francorchamps.

Lees ook PREMIUM Het gedenkwaardige Formule 1­­-seizoen in cijfers

Het is nog niet bekend waar de coureurs op 25 april racen. Die datum staat nog open op de kalender. Het was de bedoeling dat dan voor het eerst een Grote Prijs van Vietnam in Hanoi zou worden verreden. De Formule 1 besloot die GP echter te schrappen, nadat een van de sleutelfunctionarissen die verantwoordelijk was voor het binnenhalen van de race werd gearresteerd op verdenking van corruptie. De Formule 1 zoekt een vervangende locatie om eind april te racen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Grote Prijs van Saudi-Arabië, op 28 november 2021 op een stratencircuit in Jeddah, is nieuw op kalender. Dit jaar moest de kalender van de Formule 1 worden omgegooid door de coronapandemie. Heel wat races, waaronder de Dutch GP, gingen niet door. Uiteindelijk konden de coureurs zeventien GP’s rijden. Lewis Hamilton veroverde zijn zevende wereldtitel, Verstappen eindigde als derde in het WK.

Kalender 2021

21 maart: GP Australië

28 maart: GP Bahrein

11 april: GP China

25 april: nnb

9 mei: GP Spanje

23 mei: GP Monaco

6 juni: GP Azerbeidzjan

13 juni: GP Canada

27 juni: GP Frankrijk

4 juli: GP Oostenrijk

18 juli: GP Verenigd Koninkrijk

1 augustus: GP Hongarije

29 augustus: GP België

5 september: GP Nederland

12 september: GP Italië

26 september: GP Rusland

3 oktober: GP Singapore

10 oktober: GP Japan

24 oktober: GP Verenigde Staten

31 oktober: GP Mexico

14 november: GP Brazilië

28 november: GP Saoedi-Arabië

5 december: GP Abu Dhabi