Zoet: Wedstrijdverloop typerend voor dit seizoen

,,Een gevoel van teleurstelling overheerst’', zei Zoet. ,,We creëerden best veel kansen, maar maakten ze niet af. En dan staat het na 70 minuten opeens 0-2. Dat is in de groepsfase vaak overkomen. Het tekent ons Europese seizoen.’'

PSV kwam in beide wedstrijden tegen Tottenham (2-2 en 2-1 verlies) op voorsprong. Ook in de ontmoeting met Internazionale nam PSV de leiding, maar werd uiteindelijk wel verloren (1-2). Met één punt uit vijf duels is PSV uitgeschakeld in Europa. Over twee weken is de laatste groepswedstrijd tegen Internazionale.