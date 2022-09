Zonneveld stuurt wereldkampioen Wright naar huis, missers kosten Van Gerwen de kop

Belgian Open DartsNiels Zonneveld heeft in de tweede ronde van de Belgian Darts Open voor een gigantische stunt gezorgd. De Nederlandse nummer 76 van de wereld was in een spannende wedstrijd tweevoudig wereldkampioen Peter Wright de baas. Dirk van Duijvenbode won ook, terwijl het toernooi van Jelle Klaasen en Michael van Gerwen ten einde kwam.