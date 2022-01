Zoon Krajicek kwalificeert zich voor het eerst voor challenger

Ajax met Brian Brobbey én Mohammed Kudus op trainings­kamp naar Portugal

Met de teruggekeerde Brian Brobbey in de selectie is Ajax op trainingskamp gegaan naar Portugal. Trainer Erik ten Hag gaat zijn ploeg in Quinta do Lago, in de Algarve, voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Brobbey verliet Ajax een half jaar geleden voor een avontuur bij de Duitse club RB Leipzig, maar de 19-jarige spits is nu op huurbasis alweer terug in Amsterdam.

12:21