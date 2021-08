Zoon Krajicek uitgeschakeld op Future-toernooi Oldenzaal

Spelers van Noorse eredivisio­nist houden seksfeest­je in stadion, maar vergeten bewakingscamera’s

17 augustus Een schandaal in het Noorse voetbal. Twaalf spelers van eersteklasser SK Brann hielden vorige week in het stadion een seksfeestje. Om bewijsmateriaal te voorkomen spraken ze af hun telefoons niet mee te nemen. Het gezelschap had echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera’s.