Zoon van Björn Borg boekt eerste zege op hoogste niveau

interview Minister Kuipers: ‘Kwart van de mensen die 112 belt, kan zichzelf met thuisarts.nl helpen’

Nederland heeft echt niet de beste zorg van de wereld, vindt demissionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Kabinetsval of niet, er móet meer samengewerkt worden en ziekenhuizen moeten niet meer altijd alles doen. En een spoedpost om de hoek is ook niet heilig, vertelt hij in dit interview. ,,We staan echt op een kantelpunt en beseffen allemaal dat we in actie moeten komen.”