Zoon van FIA-voorzitter komt bij auto-ongeval om het leven

UEFA start kaartver­koop voor Ita­lië-Span­je in Enschede

De UEFA is donderdagmiddag begonnen met de kaartverkoop voor de Nations League in Enschede. De Grjolsch Veste is op 15 juni het decor van de wedstrijd Italië-Spanje. Drie dagen later is de wedstrijd om de derde plaats ook in Enschede.