Zoontje Ronald Mulder gedoopt, Tapia in stijl naar WK

Puyol klaar met overheer­sing Real Madrid: 'Prioriteit moet op CL liggen'

13:22 FC Barcelona mag dan de Spaanse titel en beker hebben gewonnen, Carles Puyol is niet blij. De voormalig aanvoerder van de Catalanen baalt van de overheersing van Real Madrid in de Champions League. De 'Koninklijke' won zaterdag de belangrijkste Europese clubprijs voor de derde keer op rij en voor de vierde maal in vijf jaar.