Zoontje Ronaldinho tekent bij Cruzeiro eerste profcontract

De club zegt heel blij te zijn dat ze ‘een van de meest belovende jonge sterren van het Braziliaanse voetbal’ hebben vastgelegd. ,,We hopen dat hij snel in het eerste team kan aansluiten.”



De zoon van de voormalig wereldster van FC Barcelona is zelf ook zeer tevreden met zijn contract. ,,Dit is de club die voor mij de deuren heeft geopend. Ik voel veel voor Cruzeiro en hoop snel mijn talent te kunnen laten zien.”



Joao Mendes trainde eerder al mee bij Cruzeiro zonder dat de club op de hoogte was wie zijn vader was. Pas toen hij werd opgenomen in de club maakte hij bekend dat Ronaldinho zijn vader was.