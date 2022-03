Zorgen bij PSG, maar Kylian Mbappé zit ‘gewoon’ in selectie voor duel met Real Madrid

Het zou een enorme klap zijn geweest voor PSG. Twee dagen voor de kraker tussen Real en PSG viel Mbappé op de training uit. Een trap op de voet. Gueye zette bij een actie vol zijn studs op de voet van de Franse spits. Die schreeuwde het uit.



In eerste instantie vreesden de dokters van PSG voor een breukje in één van de botten. Onderzoeken sloten dat uit. Mbappé heeft de afgelopen dag meerdere tests ondergaan, en er is geconcludeerd dat de 23-jarige sterspeler morgenavond inzetbaar is. Hij is in elk geval fit genoeg om op de bank plaats te nemen.