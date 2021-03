Zorgen om Ronaldinho: ‘Vroeg in de ochtend zit hij al aan de wodka, whisky en gin’

Ronaldinho gaat door een moeilijke fase in zijn leven na zijn arrestatie in Paraguay en de dood van zijn moeder in februari. Zijn omgeving maakt zich zorgen om de Braziliaan, die met een alcoholprobleem kampt. ,,Het is elke dag feest bij hem”, vertelt een vriend. ,,Dat is niets nieuws, maar het is erger geworden sinds het overlijden van zijn moeder.”

Dona Miguelina liet vorige maand het leven na een lange strijd met het coronavirus. ,,Ondanks het feit dat zijn moeder stierf aan Covid-19, nodigt Ronaldinho regelmatig mensen uit om een feestje te bouwen in Rio. Hij voelt zich eenzaam in zijn enorme huis. Ronaldinho heeft een groot hart en probeert gul te zijn voor zijn vrienden, maar niet iedereen is een échte vriend. Ze beschadigen hem.”

De gewezen baltovenaar van onder meer FC Barcelona keerde in de zomer van vorig jaar terug naar Brazilië, na een gevangenisstraf en maandenlang huisarrest in buurland Paraguay. Ronaldinho en zijn broer werden in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion gearresteerd op verdenking van fraude met paspoorten. In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis. Nadien werden ze nog enkele maanden onder huisarrest geplaatst in een hotel in de hoofdstad.

Ronaldinho wist naar eigen zeggen niet dat de documenten, gekregen van zakenpartners, vervalst waren. Na het betalen van een boete van 170.000 euro werd de zaak afgesloten.