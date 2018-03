Zorgen om zichtbaarheid door halo: 'Allemaal eigen design'

,,De positie van de halo kunnen we niet veranderen, hij kan niet achterop de auto'', zegt Sebastian Vettel. ,,Maar ze zouden ons moeten toestaan om onze halo allemaal een eigen design te geven.''

De beugel loopt om de cockpit, waardoor de helm van de coureurs voor het publiek minder goed te zien is. Juist de helm was vaak het herkenningspunt om rijders van hetzelfde team uit elkaar te houden. ,,Het is nu bijna zinloos om een mooi ontwerp te maken'', aldus regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Ik kan de verf er beter af halen en met een witte helm gaan rijden, dat scheelt nog gewicht ook. Maar goed, ze zullen er wel iets op bedenken.''