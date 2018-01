Zuid-Afrika verveelt De Goede nooit, Essien lacht om tuinman

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mattek-Sands knokt zich terug

De Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands liep afgelopen zomer op Wimbledon een verschrikkelijke knieblessure op. Het einde van haar tennisloopbaan werd gevreesd, maar de 32-jarige Amerikaanse knokte zich terug. Inmiddels staat ze weer op de tennisbaan. De Australian Open komt nog te vroeg, maar de olympische kampioene (in het dubbelspel) wil dit tennisseizoen zeker weer haar rentree maken.

Lens traint met Knipoog-Kroaat

Jeremain Lens is na een vakantie in Suriname weer aangesloten bij zijn club Besiktas, dat over twee weken de Turkse competitie weer hervat. Besiktas haalde onlangs de Kroatische verdediger Domogaj Vida (28) in huis. De Knipoog-Kroaat tekende bij Besiktas een contract voor vierenhalf jaar.

Sjöström geniet van vakantie in Zuid-Afrika

De Zweedse zwemster Sarah Sjöström (24) was het afgelopen jaar de grote concurrente van Ranomi Kromowidjojo. Terwijl Kromo de afgelopen twee weken op vakantie was in Suriname, geniet Sjöström momenteel nog van haar vakantie in Zuid-Afrika.

Essien lacht om overijverige tuinman

De Ghanese middenvelder Michael Essien (35), voormalig speler van Olympique Lyon, Chelsea, Real Madrid en AC Milan, speelt tegenwoordig in Indonesië voor Persib Bandung. En daar kan het flink regenen. De tuinman aan de overkant van zijn appartement laat zijn werk daar echter niet door beïnvloeden en gaat vrolijk door met sproeien. Essien zag de humor er wel van in. Essien kwam deze week overigens in het nieuws vanwege dit prachtige standbeeld.

Koen de Kort fietst 'roller coaster road'

Geen verkeerde manier om het seizoen te beginnen: Koen de Kort traint deze week in de Adelaide Hills in Australië. Op de terugweg reed de Nederlander van Trek Segafredo over Tregarthen road, ook wel 'roller coaster road' genoemd. ,,Great fun to ride!"

Eva de Goede terug in Zuid-Afrika

Eva de Goede is voor even terug in Zuid-Afrika, waar ze tussen 2016 en 2017 een jaar woonde. De hockeyster beklom de Tafelberg bij Kaapstad. ,,Dit uitzicht verveelt nooit", schreef ze bij de foto op Instagram.