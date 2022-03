Zuid-Amerikaanse coup in Ronde van Catalonië, Wout Poels handhaaft zich in top van klassement

De twee Zuid-Amerikanen ontsnapten al vroeg in de ruim 167 kilometer lange rit van Salou naar Cambrils over enkele pittige cols. Het duo had in het klassement allebei minder dan een halve minuut achterstand op leider João Almeida. Toen hun voorsprong meer dan drie minuten werd, was het alle hens aan dek voor de UAE-ploeg van de Portugees.



Omdat Higuita er van de twee vluchters het beste voor stond om de leiderstrui over te nemen, deed de kleine kopman van Bora-hansgrohe in de slotkilometers het meeste werk. Daardoor kon Carapaz het spurtje van zijn doorgaans rappere medevluchter winnen. Op de finish bleek hun voorsprong geslonken tot 48 seconden. Kaden Groves won de sprint van het uitgedunde peloton.



Higuita leidt nu het algemeen klassement en heeft 16 tellen voorsprong op naaste belager Carapaz. Voormalig leider Almeida bezet op 52 seconden achterstand de derde plaats. Morgen is de slotetappe van de Ronde van Catalonië. Op weg naar finishplaats Barcelona staat de renners opnieuw het nodige klimwerk te wachten.