Zverev (21) weerhoudt Djokovic van zesde titel ATP Finals

Na afloop had Zverev mooie woorden over voor Djokovic: ,,De comeback die je sinds halverwege dit jaar hebt laten zien, is volgens mij nog niet eerder vertoond. Je hebt nauwelijks een partij verloren, dus ik ben heel dankbaar dat je vandaag van mij wilde verliezen", zei hij gekscherend.



Voor Djokovic was het pas zijn de derde partij die hij verloor sinds zijn titel op Wimbledon (half juli). In Toronto verloor hij van Stefanos Tsitsipas en in Parijs moest hij zijn meerdere erkennen in Karen Chatsjanov. Verder won hij de afgelopen maanden in Cincinnati, schreef de US Open op zijn naam en was ook de sterkste in Shanghai.