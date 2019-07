Zverev bevestigt breuk met coach Lendl

NK atletiek Schippers als snelste naar finale 100 meter

19:48 Dafne Schippers heeft zich bij de NK atletiek in Den Haag als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter. Ze liep in de halve finales met lichte tegenwind 11,35. De finale is later op vrijdagavond. Schippers gaat dan op voor haar vijfde Nederlandse titel.