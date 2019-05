Zverev heeft vijf sets nodig in eerste ronde

Emery voor Europa Lea­gue-finale tegen Chelsea: ‘Dit moet mijn eerste prijs bij Arsenal worden’

16:27 Voor Arsenal is het winnen van de Europa League iets heel speciaals. Dat zei coach Unai Emery, die de prijs al drie keer op rij won met Sevilla, een dag voor de finale tegen Chelsea in Bakoe. ,,Ik reken erop dat de spelers daarvan zijn doordrongen. Bovendien stelt deze wedstrijd ons in staat ons grote doel te bereiken, kwalificatie voor de Champions League.”