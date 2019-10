Zverev is gefrustreerde Federer de baas in Sjanghai

Op het eerste breakpoint van de wedstrijd was het meteen raak voor de 22-jarige Duitser. Het gat bleek geslagen, want in de servicegames van zijn opponent kon Federer weinig creëren. Dat lukte hem wel al vroeg in de tweede set. Vader Robert zag vanaf de volgepakte tribunes hoe de Zwitserse grootmeester Zverev in diens eerste opslaggame brak, maar die sloeg direct terug. Dat lukte de als vijfde geplaatste Zverev bij 5-5 nog eens. Na een fraaie rally zorgde hij er met een nog mooiere passing langs de lijn voor dat hij mocht gaan serveren voor de partij. Aan drie matchpoints had hij echter niet genoeg. Met de rug tegen de muur liet Federer zijn beste spel zien om de tiebreak uit het vuur te slepen. Daarin verzuimde Zverev het af te maken, waarna de veteraan met een ace toesloeg: 9-7.

In de derde set was Federer zwaar geïrriteerd door het handelen van de umpire. De arbiter gaf niet aan dat er nieuwe ballen kwamen, waardoor de Zwitser geen tijd had om van racket te wisselen. Dat frustreerde Federer zo erg dat hij uiteindelijk zelfs een strafpunt kreeg, omdat hij de bal boos wegsloeg. De discussies tussen Federer en de umpire bleven de derde set domineren. Zverev was er niet van onder de indruk en pakte al snel een beslissende voorsprong. Op een stand van 5-3 verzilverde de Duitser zijn zesde matchpoint.

Het was de vierde zege voor Zverev in zeven ontmoetingen met Federer. Hij weet nog niet wie zijn opponent in de halve finales wordt. De laatste partij van de avond in Sjanghai, die tussen Matteo Berrettini Dominic Thiem, brengt daar uitsluitsel over. In de andere halve einstrijd staat Daniil Medvedev tegenover Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag titelverdediger Novak Djokovic de baas was.